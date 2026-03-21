「自己投資が大事だとは分かっているけれど、先立つお金も時間もない」。そんな悩みを抱える人は少なくありません。しかし、現在数百億円の資産を持つ実業家の嶋村吉洋氏は、10代の頃、月収わずか13万円というギリギリの生活の中で、なけなしのお金を叩いて経営者が通う高級フィットネスクラブに通っていました。同氏の著書『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』（プレジデント社）より、「時間をお金で