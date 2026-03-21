女優の佐々木希さん（38）が3月19日、自身のインスタグラムを更新。肩上までバッサリと切った新しいヘアスタイルを公開し、ネット上ではイメチェンぶりが話題となっています。【写真】「1枚目反則やろ…」ファンがざわついた最新ショット佐々木さんは「最近、髪切ったんですシャンプーが楽」と報告し、前髪ありとなしの両方を楽しめる2wayのショートカットボブを披露。前髪を下ろしデコルテや美脚が大胆に見えるシアー素材