スバル新組織「スポーツ車両企画室」始動。S耐向け新車両と全日本ラリー参戦計画公開スバルはブランド価値の向上に向け、商品革新本部内に「スポーツ車両企画室」を新設しました。従来のモータースポーツ事業や商品企画などの組織を一体化し、競技現場と市販車開発の連携システムを構築します。【画像】超カッコいい！ これが「すごいBRZ」です！ 画像で見る（30枚以上）レースで得た技術やデータを次世代の量産車やパーツ開