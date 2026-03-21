不妊治療の末に子どもを授かるのは、大変だった分とても喜ばしいことですよね。特にそれが仲のいい友人ならば、涙が出るくらい嬉しくなるのではないでしょうか。今回の投稿者さんも学生時代からの友人が治療の末に子どもを授かり、とても幸せな気持ちになっているようですが……。『不妊治療を経て子どもを授かった友人が、マタニティハイになっています』不妊治療を続けていた大学時代からの友人が妊娠し、心から祝福していた投稿