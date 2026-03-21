本州唯一のナベヅルの越冬地＝周南市八代に今シーズン飛来していたナベヅル14羽が21日、北帰行を開始しました。昨シーズンよりも8日早い北帰行の開始となりました。周南市八代盆地には今シーズンは去年10月27日に第1陣2羽が飛来し、ことし1月までに昨シーズンよりも1羽多い14羽のナベヅルが飛来していました。また、鹿児島県出水市から周南市に移送されていた保護ツルも去年12月に放鳥され、八代盆地では