長崎市川口町にある『スーパースポーツゼビオプラっとモール長崎店』。 様々なスポーツ用品や、アウトドアグッズ、カジュアルウェアなど幅広いアイテムが約8万点揃っています。 （スーパースポーツゼビオプラっとモール長崎店 田中 祥太さん） 「昨今のアウトドアブームが続いいて、春の行楽に向けたアイテムが多数そろっている」 『スーパ}