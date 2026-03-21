＜Vポイント×SMBCレディス2日日◇21日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー第3戦は第2ラウンドが進行中。最終組がハーフターンし、全組が前半の競技を終えた。【ライブ写真】ピンクで魅せる“キューティフル”きょうもコースで映えます首位と1打差の最終組でプレーする佐久間朱莉は、スコアを2つ落としたものの、笠りつ子、青木香奈子と並び、トータル2アンダーで首位に立ってい