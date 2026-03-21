＜海南クラシック2日目◇20日◇ミッションヒルズリゾート海口（中国）◇ブラックストーンC＝6984ヤード・パー72、ビンテージC＝6704ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーは第1ラウンドを終えた。日本勢は4人が出場し、桂川有人が「68」をマーク。20位からトータル7アンダーの13位タイに順位を上げた。【写真】前夜祭で漆黒ドレスを着こなす小祝さくら昨年の日本ツアー賞金王・金子駆大も「69」とスコアを伸ばし、38位からト