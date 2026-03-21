事件の捜査情報を知人に漏らしたなどとして新潟区検は19日、元県警本部の巡査部長2人を略式起訴しました。地方公務員法違反の罪で略式起訴されたのは、元県警本部の30代の男性巡査部長2人です。新潟地検によりますと1人は去年8月、知人の求めに応じて風営法違反事件の容疑者に関する捜査情報を教えた疑いが持たれています。またもう1人は同じ知人の求めに応じて情報システムに不正照会を行い、個人情報を教えていたということです