選抜高校野球３日目の２１日、第２試合に登場した日本文理（新潟）のアルプスは在校生ら約８００人らが駆けつけ声援を送った。吹奏楽部約５０人のうち８人が卒業を控える３年生。この日ばかりは昨秋の部活動の「引退」を撤回し、演奏で選手を鼓舞した。２０００年代以降、甲子園の常連校となった日本文理。３年の後藤果乃さんは「演奏しながら甲子園で応援ができるのが楽しそう」と思い、入部を決めた。しかし、２２年夏以降は