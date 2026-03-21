◇プロ野球 オープン戦 ソフトバンクー広島(21日、みずほPayPayドーム)広島のファビアン選手が、オープン戦初となるホームランを放ちました。ソフトバンクの先発・松本晴投手の前に、3回まで2安打と抑え込まれていた広島打線。この間にも2本のタイムリーと犠牲フライで3点を失っていました。そんな中、継投策に出たソフトバンクは4回のマウンドに2番手・伊藤優輔投手を起用。すると1アウトから広島・小園海斗選手がセンター方向へ