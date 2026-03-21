風を感じながら吉野川沿いの景色が楽しめるＪＲ四国の観光列車「藍よしのがわトロッコ」の春・夏季運行が２０日、始まった。漫画家・文筆家のやすこーんさん監修の限定駅弁「徳島うまいんじょ弁当」（税込み１５００円）もお披露目され、始発駅のＪＲ徳島駅には大勢の鉄道ファンらが駆けつけた。同トロッコはＪＲ徳島線の徳島―阿波池田駅間を走る。２両のうち１両は窓ガラスがなく、地元ガイドの解説を聞きながら徳島の自然を