高知農―日本文理2回表日本文理1死一、三塁、染谷が先制の右犠飛を放つ。捕手山本＝甲子園日本文理は打線の振りが鋭く、10安打で打ち勝った。二回に染谷の犠飛と、安達の適時打で2点を先制。四回に2点を加え、五回は秦の三塁打など4連続の長短打で3点を奪った。染谷はテンポ良く打たせて取り、7回1失点と好投。高知農は打線のつながりを欠き、四回に栗山の適時打で1点を返すにとどまった。3失策と守備の乱れも響いた。