バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、20日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（午後6時50分）に出演。父が仕掛けたブームを明かした。元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が還暦を迎えたことにちなみ、今年60周年を迎えるものの中に、1つだけまじっていそうでないものを当てるクイズを行った。66年6月に熱狂的に迎えられたザ・ビートルズの初来日について、長嶋は「これ、ちさ子ちゃん、ビートルズ。お父さんが呼んだ…」