タレントの王林さん（27）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈コーデを披露した。美スタイル際立つコーデ連発王林さんは、「#おうりんのぬの」のハッシュタグとともに、青いカーディガンのミニ丈コーデやオフショル姿、ミニ丈アウターと黒いブーツを合わせたスタイルなど、多数のコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、青いカーディガンと黒いストッキングを合わせたミニ丈コーデを披露。椅子に