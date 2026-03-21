◆オープン戦ソフトバンク―広島（２１日・みずほペイペイドーム）広島のサンドロ・ファビアン外野手が完全に目覚めた。３点ビハインドの４回１死一、二塁。ソフトバンク・伊藤の変化球を完璧に捉え、左翼スタンドに同点３ランを放り込んだ。オープン戦は不振に陥り、一時は打率が５分９厘まで落ち込んだ。ただ、前日の同戦で初のマルチ安打をマークすると、この日は一発。昨季、１７本塁打、６５打点でチーム２冠のドミニ