中山１１Ｒ・フラワーカップ・Ｇ３・馬トク激走馬＝エアビーアゲイル大阪杯を連覇したベラジオオペラの妹。父が愛２０００ギニー勝ち馬シスキンに替わり、デビューから３戦２０００メートルに投入され、２、１、２着と安定した戦績を築いている。逃げ、先行、常に前めで立ち回れるセンスがあり、距離短縮にも難なく対応してきそうだ。前走の３歳１勝クラス２着から２か月半ぶりの実戦。２月２０日に外厩・社台ファーム鈴鹿から