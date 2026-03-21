◆オープン戦ソフトバンク―広島（２１日、みずほペイペイ）ソフトバンク・松本晴投手が、オープン戦最後の登板で３回をシャットアウトした。初回、先頭の平川には右前打を許したものの、その後１死一塁としてから、小園を注文通りの二ゴロ併殺打に仕留めて無失点に抑えた。その後も、球速は常時１４０キロ後半をマークし、変化球も低めに集める丁寧な投球を披露。ストライク先行でテンポよく投げ切って無失点に抑え、シーズ