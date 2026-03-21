◆オープン戦阪神―オリックス（２１日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。ＷＢＣに出場していた若月健矢捕手が「７番・捕手」で先発復帰。１８日のチーム合流後は、早出で打撃練習に励むなど、シーズンに向けての調整を続けていた。投げては、昨季チーム最多１１勝を挙げた九里が先発。ＷＢＣ帰りで開幕投手を務めるエース宮城、曽谷は救援登板が予定される。以下、両チームのスタメン。【オリックス】１番・右翼