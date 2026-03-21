食べてみて酸っぱかったイチゴはジャム以外にも活用方法はたくさんあります！簡単に作れる酸っぱいイチゴ活用レシピをご紹介します。 ▼定番のイチゴミルク イチゴが酸っぱい時はやっぱりコレ。練乳と牛乳につぶしたイチゴの酸味がアクセントになり、ゴクゴク飲めちゃうおいしさです。 ▼酸味を活かしてマリネに！ 酸っぱさを消すのではなくあえて活かせば、残念なイチゴがおしゃれなマリネに大変身！レモンとイチゴの相性も抜