BSテレ東で20日、『古着で呑む シーズン4』が放送され、中川安奈が好きな先輩からもらったという“ゴツナイキ”のパーカーの現在の価値に驚きの声が上がった。【写真】“ゴツナイキ”パーカーが驚きの値段に！肩出しで艶感を見せたほんのり酔いの中川安奈番組では、河合郁人や中川らが古着を持ち寄って酒を飲みながら語り合った。中川が持ち寄ったのは、ロゴの文字がゴツゴツした“ゴツナイキ”のスウェットパーカーだった。