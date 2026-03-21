◇オープン戦阪神―オリックス（2026年3月21日京セラD）テレビ大阪の阪神オープン戦中継のゲストで、23年の日本シリーズで戦った阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問（68）と、オリックス前監督の中嶋聡スペシャルアドバイザー（56）が初めて実況席に並んだ。今季の注目選手、ブレーク候補に岡田顧問は「新戦力という意味でルーカスと立石」の2人を挙げた。左腕ルーカスは先発ローテ入りを確実にしており、ドラフト1位の