Snow Manの佐久間大介、NCTの中本悠太が、21日、都内で行われた映画『スペシャルズ』公開御礼舞台あいさつに登壇した。本作では“殺し屋”だが、実際は“こぼし屋”であることを明かした。【写真】鋭い眼光で魅了！背中合わせで決めポーズを見せた佐久間大介＆中本悠太本作にちなみ“スペシャルなスキル”を発表することになり、佐久間は「こぼし屋」とフリップで回答。「役では殺し屋ですけど、リアルはこぼし屋でして。口元