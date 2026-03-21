１９日の日米首脳会談では緊迫化するイラン情勢や対米投資、対中政策などを巡り率直な意見が交わされた。高市氏「中東だけでなく、インド太平洋の安全保障環境も大変厳しい。ドナルドが日本に深い信頼を寄せ、揺るぎない同盟にコミットメント（関与）してくれていることに感謝している」首相は冒頭、イラン情勢への言及に続き、こう語りかけた。会談はもともと、３月末に予定されていたトランプ氏の中国訪問を前に、日米間で