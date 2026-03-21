タレント、モデルの益若つばさ（40）が20日配信のABEMA報道番組「Abema Prime」にMCとして出演。高市早苗首相が米国のホワイトハウスで行ったトランプ大統領との日米首脳会談での発言について私見を述べた。番組では、高市首相が会談で「世界中に反映をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」とトランプ大統領に呼びかけたことなどを紹介。米国やイスラエルが攻撃したイランについて「核兵器の開発は許されてはならない」と