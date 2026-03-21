3月18日に国際バスケットボール連盟（FIBA）がFIBAランキングを更新。国際試合の結果に基づくランキングには、各地で行われた「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選トーナメント」の結果が反映され、日本が再びトップ10に返り咲いた。 FIBAランキングでは直近数年間の成績を重視するポイント制で、過去の結果は年ごとに減衰。一定期間を過ぎると影響がなくなる仕組みとなっている。