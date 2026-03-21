LUNA SEAのINORANが、Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗との親密な2ショットを自身のInstagramで公開した。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「重ねた時間は、宝物。またすぐ音カサネマショ」 東京・原宿にある、楽器メーカー・フェンダーのフラッグシップストア「Fender FLAGSHIP TOKYO」のロゴを背負い、にこやかに写真に収まったふたり。 「Hello, Mrs. GREEN APPLE!!!! 重ねた時間は、宝物またすぐ