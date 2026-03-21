俳優の佐々木希（38）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットを報告し、新しいヘアスタイルの“最新ショット”を公開した。【写真】「かわいすぎ」ヘアカットした“最新ショット”を披露した佐々木希佐々木は「最近、髪切ったんです シャンプーが楽」とつづり、撮影オフショットや自撮り動画でニューヘアを披露。肩ほどの長さの切りっぱなしボブ風のヘアスタイルを披露した。このイメチェン姿にファンからは