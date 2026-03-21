BSよしもとは、あす22日に『春の開局記念SP 吉本新喜劇×オリックス・バファローズ〜関西がひとつになる夜〜』を午後6時30分〜8時に放送する。【写真】バファローブル＆バファローベル、吉本新喜劇に登場今年1月16日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催された、吉本新喜劇とプロ野球・オリックス・バファローズによるスペシャルコラボ公演の模様を届ける。間寛平GM（ゼネラルマネージャー）、未知やすえ、西川忠志