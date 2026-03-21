新年度予算案の審議が異例の速さで進む中、歴代最長となる6年以上にわたり衆議院議長を務めた大島理森氏がANNの単独取材に応じ国会で議論を尽くすことの重要性を訴えました。【映像】大島元衆院議長が訴え「充実審議は民主主義の根本」大島理森元衆院議長「国会は与党のための国会でもなければ、野党のための国会でもありません。政府のための国会でもありません。国民のためにある国会です。国会の場で、しっかりとした議論をし