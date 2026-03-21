◇米女子ゴルフツアーファウンダーズ・カップ第2日（2026年3月20日カリフォルニア州シャロンハイツ・クラブ＝6542ヤード、パー72）60位で出た山下美夢有（24＝花王）が67と伸ばし、通算5アンダーで日本勢最高の10位に浮上した。トップとは6打差。原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が71で回り4アンダーで17位。66の岩井明愛（23＝Honda）、69の古江彩佳（25＝富士通）、71の竹田麗央（22＝ヤマエグル