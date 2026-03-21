Snow Man佐久間大介（33）が21日、東京・TOHOシネマズ新宿で、主演映画「スペシャルズ」（内田英治監督）の公開御礼舞台あいさつに、NCTの中本悠太（30）と出席した。公開3周目での舞台あいさつに、佐久間は「作品の良さが伝わって本当にうれしい。もっともっと盛り上げていきたい」と話した。この日舞台あいさつを行った劇場で、公開後に中本、内田監督と3人で作品を鑑賞したとし、佐久間は「映画館で見たいねって言って、3人で完