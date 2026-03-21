食事に誘ってきた男性から「俺、ポリアモリーなんだよね」と告げられたエピソードを明かした入山杏奈。彼女に伝えずに会うと聞かされ違和感を覚え、「それはただの浮気」と一気に冷めたと振り返った。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「それはただの浮気」17日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#11のスタジオゲストには、AKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジ