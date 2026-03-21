オープン戦プロ野球のソフトバンクは21日、みずほPayPayドームで広島と対戦した。日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場し、無安打と苦戦した近藤健介が「3番・右翼」で帰国後初出場。初回にいきなり安打を放った。広島の先発右腕ターノックの変化球を強振した。右翼へ飛んだ打球はフェンスに直撃。楽々と二塁打にした。WBCで不振に陥っていたバットが早速火を噴いた。DAZNの