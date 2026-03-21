3月に日本代表をウェンブリー・スタジアムに迎えて戦うイングランド代表は、ホームとアウェー用の新たなユニフォームを発表した。20世紀を彷彿させる復刻版のような伝統を感じさせるシンプルな配色になった。イングランドは3月のインターナショナル・マッチウィークに、ウルグアイ代表と日本代表をウェンブリー・スタジアムに迎えて戦う。それに先立って35人のメンバーも発表されているが、ユニフォームも発表された。そのデ