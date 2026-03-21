◆オープン戦ソフトバンク―広島（２１日・みずほペイペイドーム）ＷＢＣに出場していた広島・小園海斗内野手が帰国後２戦目で快音を響かせた。「３番・遊撃」でスタメン。４回の第２打席でソフトバンクの２番手・伊藤から中前打を放った。前日２０日は４打席入って、３打数無安打。「（感覚は）いいとは言えない」と話していたが、目覚めの一打だった。ＷＢＣに出場し１６日に帰国。時差ボケやコンディションを考慮され、