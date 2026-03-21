◆センバツ第３日▽１回戦北照―専大松戸（２１日・甲子園）昨秋の明治神宮大会に出場した北照（北海道）と、関東４強の専大松戸（千葉）が１回戦で激突する。７７歳のベテラン・持丸修一監督が指揮するチームは昨秋、広角に打ち分けられる捕手・吉岡伸太朗（３年）を中心とした打線で昨秋の県大会を制覇。その後の関東大会では、準決勝でその後大会を制した山梨学院に敗れたが、４強入りした。３年前はベスト８入りしてお