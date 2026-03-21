陸上のスプリング・トライアル・イン・ワセダが２１日、埼玉・所沢市の早大所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場で行われ、男子３０００メートルで、４月に早大に入学する鳥取城北高３年の本田桜二郎が７分５５秒７７の日本高校歴代３位の好タイムでトップを取った。佐藤圭汰（京都・洛南高、現駒大４年）が２０２１年１１月にマークした７分５０秒８１の日本高校記録には約５秒及ばなかったが、持ち味の腰高でスピード感あふれ