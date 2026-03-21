歌手・倖田來未のスニーカーファッション姿が話題を呼んでいる。倖田は２１日までに自身のインスタグラムを更新し、「珍しくスニーカーファッションです！笑笑」と書き出し、ボリュームスニーカーが際立つ大胆な足組みポーズでのショットを披露した。この投稿には「スニーカーでも何でも似合う可愛い」「スニーカー似合いすぎ」「ウェーブくぅちゃんも可愛い」「ほんとなんでも似合う」「宇宙でいちばんかわいい」「最近また