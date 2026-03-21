元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（57）の長男で、タレントのMatt（31）が21日、自身のインスタグラムを更新。大物女優との密着ショットを公開した。「大好きなエリカ様と」とつづり、女優の沢尻エリカとのツーショットを披露した。「“この世の宝の美しさ”わたくし、久しぶりに興奮を隠すこと出来ず100億回ほど飛び上がりました」と大喜び。「次回はご飯しましょうね?エリカ姉様」とつづった。この投稿に、フォ