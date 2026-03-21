Snow Manの佐久間大介が、21日、都内で行われた映画『スペシャルズ』公開御礼舞台あいさつに登壇した。近年、アニメ声優の仕事も急増中の佐久間は、本作では映画単独初主演を務め上げ「もっと役者をやりたい」と俳優業への意欲を語った。【写真】鋭い眼光で魅了！背中合わせで決めポーズを見せた佐久間大介＆中本悠太本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪