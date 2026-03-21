アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃で、中東のエネルギー関連施設への攻撃の応酬が続く中、3月第3週には、主要国中央銀行の政策決定会合が相次いで開かれました。中東情勢と原油価格の先行きがはっきりしないため、「とりあえず様子見」と、いずれも金融政策は現状維持でした。日銀も次の一手が見通せなくなってきています。【写真を見る】世界はインフレ警戒態勢に、「景気か、物価か」深まる日銀の苦悩【播摩卓士の経済コラム