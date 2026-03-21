「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、２年半ぶりの参戦となった“帰ってきたカリスマ”平石光一が衝撃の７秒ＫＯ負けを喫した。かつて瓜田純士に喧嘩を売って、ＢＤ５で勝利した経験もある平石。現在はエンセン井上が引きいる大和魂に所属し、格闘家として活動しているが、沖縄喧嘩自慢の太陽のコンビネーションをいき