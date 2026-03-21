元宝塚歌劇団星組トップ、女優安蘭けい（55）が21日、体調不良のため、東京・シアタークリエで上演中のミュージカル「ブラッド・ブラザーズ」同日公演を休演することが決まった。この日、東宝演劇部のXで発表された。お知らせXにこの日、「ミセス・ジョンストン役で出演を予定しておりました安蘭けいは、体調不良により、本日3月21日(土)13時公演および18時公演を休演させていただきます」と報告。代演については「代わりまして、