21日朝、岐阜県高山市の北アルプスで登山をしていた男性が、テント泊をしていたところ強風にあおられ滑落したとみられます。今のところ命に別状はないということです。 【写真を見る】強風でテントごと飛ばされ56歳男性が滑落か 北アルプス「槍ヶ岳」に向け登山の途中でテント泊…今のところ命に別状ない模様 岐阜県警高山署 きょう午前5時前、岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂の「飛騨沢」付近で、槍ヶ岳に向かって登山中の男性か