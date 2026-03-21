◆オープン戦ソフトバンク―広島（２１日、みずほペイペイ）ソフトバンク・近藤健介外野手が、ＷＢＣ後初出場で打点もマークした。初回２死では右翼テラス席前のフェンスに直撃する二塁打を放っていた近藤は、１点リードの３回無死一、三塁で第２打席に入った。初球からスイングを仕掛け、犠飛には十分な距離で中堅まで運んだ。三塁走者・柳町が余裕をもって本塁に生還し、一塁走者の周東も二塁へタッチアップ。貴重な追加