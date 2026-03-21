◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第２日（２１日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）第２ラウンドが進行中。最終組が前半を終了し、佐久間朱莉（大東建託）、青木香奈子（マイナビ）、笠りつ子（ＰＧＭ）が通算２アンダーで首位に並んでいる。単独首位発進した韓国ツアー８勝で愛称「キューティフル」の朴ヒョン径（パク・ヒョンギョン、韓国）は９番までにスコアを４つ落とし、１アン