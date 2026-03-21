ＷＢＣに出場していたオリックスのアンドレス・マチャド投手が２１日、阪神戦（京セラドーム大阪）に臨むチームに合流した。ベネズエラ代表として６試合に登板し、６回１／３を２失点、２ホールドで同国初の世界一に貢献した右腕。「長い間、優勝がなかなかつかめなかったので、ついに優勝することができて非常にうれしく思っています。本当にあの瞬間というのは、考えられないくらいうれしかったです」と屈託のない笑みを浮かべ