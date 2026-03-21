お笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（49）が、21日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。妻・藤本美貴（40）への隠し事について語った。スタッフから隠し事はあるかと聞かれた庄司。「スニーカーを2足くらい買ったこと。スニーカーを買うと凄く怒られる」と語り出した。「ミキティのスケジュールを聞いて、（荷物を）送ってもらう時間を指定できるから、いないときに届くようにして」と説明。「