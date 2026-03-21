３月２１日の中山６Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル＝１３頭立て）はスペルーチェ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父レイデオロ）が１馬身半差で単勝１・７倍の断然人気に応えた。勝ち時計は１分３３秒４（良）。道中は行きたがる面をみせ、向こう正面で一気に２番手まで進出する形となったが、逃げ馬の後ろにつけてからは落ち着きを取り戻した。直線は２番手から楽々と抜け出して後続の追い上げを封じた。ルメール騎